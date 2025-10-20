Prima pagina

CdS: "Il Napoli aspetta il vero Lucca"
di Arturo Minervini

"Comanda Max": così titola la prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. A San Siro decide Rafa Leao che con una doppietta ribalta la Fiorentina e riporta il Milan in vetta alla Serie A, davanti a Inter, Napoli e Roma.

Il Napoli aspetta il vero Lucca - Conte deve rinunciare ancora ad Højlund per infortunio: con il PSV si rivedranno invece McTominay e Politano, ma il tecnico azzurro vuole il riscatto del centravanti. “Ha qualità enormi, deve crederci di più.”