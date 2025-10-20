Prima pagina
CdS: "Il Napoli aspetta il vero Lucca"
"Comanda Max": così titola la prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. A San Siro decide Rafa Leao che con una doppietta ribalta la Fiorentina e riporta il Milan in vetta alla Serie A, davanti a Inter, Napoli e Roma.
Il Napoli aspetta il vero Lucca - Conte deve rinunciare ancora ad Højlund per infortunio: con il PSV si rivedranno invece McTominay e Politano, ma il tecnico azzurro vuole il riscatto del centravanti. “Ha qualità enormi, deve crederci di più.”
Copertina Da 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa di Arturo Minervini
3 Marelli conferma: "Rigore Milan oltre il protocollo, l'arbitro non doveva essere richiamato dal Var"
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
