Foto Centenario Napoli, festa ultras alla Rotonda Diaz il 31 luglio: i dettagli dell'evento

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Centenario SSC Napoli: il programma della festa degli ultras tra corteo, Rotonda Diaz e omaggio a Diego Armando Maradona.

Si avvicina una data storica per la SSC Napoli: il 1° agosto 2026 il club partenopeo festeggerà il suo centenario. Per celebrare i primi cento anni di storia, gli ultras del Napoli hanno organizzato una grande iniziativa nella serata del 31 luglio 2026, con una lunga notte di festeggiamenti in attesa della mezzanotte. I tifosi sono invitati a partecipare con sciarpe, bandiere e torce per vivere insieme il conto alla rovescia verso il centenario. Il programma della giornata prevede alle ore 17:00 l’appuntamento in Piazza dei Martiri, dove i sostenitori si raduneranno nel cuore della città; alle 18:00 partirà il corteo celebrativo che attraverserà le strade di Napoli; e alle 19:00 l’arrivo alla zona pedonale della Rotonda Diaz, che diventerà il centro della festa fino a notte fonda.

Rotonda Diaz, mostra storica e omaggio a Maradona: il cuore della celebrazione del centenario

Alla Rotonda Diaz la celebrazione proseguirà con un ricco programma di eventi: una mostra fotografica composta da 100 gigantografie dedicate alla storia del club, un’esposizione di maglie storiche e da collezione, oltre alla presenza di ospiti sul palco, con musica live, cantanti e dj set che accompagneranno la festa per tutta la serata. Non mancherà uno spazio speciale dedicato a Diego Armando Maradona, in segno di omaggio alla leggenda che ha reso Napoli immortale. I tifosi resteranno insieme fino allo scoccare della mezzanotte, quando scatteranno ufficialmente i festeggiamenti per il centenario della SSC Napoli.