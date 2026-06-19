Ufficiale Clamoroso Ronaldinho! Giocherà in Italia a 46 anni: ripartirà da Ravenna

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Ronaldinho torna a giocare a 46 anni: accordo shock con il Ravenna.

A sorpresa, Ronaldinho è pronto a tornare in campo a 46 anni e a farlo nel calcio italiano. L’ex fuoriclasse brasiliano ha raggiunto un accordo con il Ravenna di Ignazio Cipriani, coronando un desiderio nato già negli anni scorsi quando l’imprenditore aveva manifestato pubblicamente la volontà di vedere l’ex Pallone d’Oro con la maglia giallorossa. Lo stesso Ronaldinho ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando la voglia di tornare a divertirsi sul campo: "Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani".

L’annuncio a Miami e il progetto tra calcio e solidarietà

La presentazione ufficiale del nuovo capitolo della carriera di Ronaldinho avverrà il 23 giugno a Miami, in occasione dell’evento di lancio della nuova maglia del Ravenna. Un appuntamento che avrà anche una finalità benefica, grazie alla donazione del club e della famiglia Cipriani a Street Soccer USA, realtà impegnata nel promuovere attraverso il calcio la crescita sportiva, sociale e culturale di giovani provenienti da contesti economici difficili. Se confermata, l’operazione porterebbe in Serie C un campione del mondo 2002 e vincitore del Pallone d’Oro 2005, in quello che è uno dei colpi più sorprendenti della storia recente della categoria.