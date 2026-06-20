Amorim riparte da zero, Gazzetta dello Sport: "Fidatevi del Milan"
"Fidatevi del Milan". La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina odierna alla fiducia del nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim, determinato innanzitutto a convincere i due big della Nazionale francese a restare a Milanello: si tratta, ovviamente, di Adrien Rabiot e Mike Maignan, chiamati direttamente in ritiro dal portoghese. "II suo pupillo Hjulmand sogna il Diavolo", aggiunge inoltre il quotidiano sull'interesse per l'ex centrocampista del Lecce, oggi allo Sporting CP. In taglio basso, intervista a Manuel Akanji, che conferma la sua permanenza all'Inter con grande entusiasmo.
Spazio anche al portiere dell'Inghilterra Peter Shilton, estremo difensore della gara contro l'Argentina in cui Maradona segnò con la mano. L'inglese ha ribadito di non aver mai perdonato Maradona per quell'irregolarità e di non essermi mai scusato pubblicamente.
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