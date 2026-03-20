Che avvio a Cagliari! La sblocca subito McTominay!

Che avvio a Cagliari! La sblocca subito McTominay! TuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:33Notizie
di Antonio Noto

Dopo meno di due minuti il Napoli si porta in vantaggio in casa del Cagliari. Su sviluppo di calcio d'angolo battuto da Matteo Politano gli azzurri muovono il pallone vicino, poi mischione sul secondo palo risolto da Scott McTominay con un tap-in facile facile. Subito 0-1 all'Unipol Domus.

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