Che avvio a Cagliari! La sblocca subito McTominay!
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Dopo meno di due minuti il Napoli si porta in vantaggio in casa del Cagliari. Su sviluppo di calcio d'angolo battuto da Matteo Politano gli azzurri muovono il pallone vicino, poi mischione sul secondo palo risolto da Scott McTominay con un tap-in facile facile. Subito 0-1 all'Unipol Domus.
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