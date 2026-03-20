Doppio cambio per il Napoli: dentro Anguissa e Spinazzola

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Doppia sostituzione per il Napoli al 76'. Escono Billy Gilmour e Matteo Politano, entrano Frank Zambo Anguissa e Leonardo Spinazzola. Gutierrez passa a destra con l'ex Roma che prende la posizione dello spagnolo sull'out di sinistra.

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