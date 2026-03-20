Il Cagliari porta bene a Conte quando vince lo scudetto: il retroscena
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Ci sono diverse curiosità che legano i due allenatori in vista della partita di questa sera contro, quindi con duello a distanza tra Pisacane, tecnico del Cagliari e Conte, allenatore del Napoli.
"Tra Fabio Pisacane ed Antonio Conte terzo incontro ufficiale: nei 2 precedenti (entrambi in questa stagione fra campionato e Coppa ltalia), un pareggio e una vittoria per l'allenatore del Napoli. Dei 5 titoli vinti da Antonio Conte da allenatore in Serie A, due sono stati celebrati contro il Cagliari: il primo nel 2011/12 (Cagliari-Juventus 0-2, giocata a Trieste), il secondo nella stagione 2024/25 (Napoli-Cagliari 2-0)".
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