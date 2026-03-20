Primo cambio per il Napoli: entra Alisson

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Oggi alle 19:45Notizie
di Antonio Noto

Al 55' arriva il primo cambio per il Napoli. Esce Lobotka, entra Alisson Santos. Il brasiliano prende il posto di McTominay sulla trequarti a sinistra, lo scozzese affianca il connazionale Gilmour nei due di centrocampo. 

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