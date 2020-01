Che differenza in attacco: il Napoli ha tirato 58 volte in più dell'Inter, ma ha 9 reti in meno

La stagione del Napoli continua a vivere di paradossi. La squadra azzurra è quella che tira più di tutti in porta, addirittura è prima anche in Europa (20,1 di media tiri a partita, davanti ad Atalanta e City) ma soltanto l'ottavo attacco per realizzazioni in Italia. Il confronto con l'Inter è emblematico in questo senso: nonostante abbia tentato 58 tiri più dell'Inter in questa Serie A (341 contro 283), il Napoli ha realizzato nove reti in meno dei nerazzurri.