Che nervosismo nel finale: tre rossi, il Napoli è in dieci

vedi letture

Noslin per doppio giallo, poi rosso diretto per Marusic e per Mazzocchi dopo un faccia a faccia con Conte costretto a intervenire per placare entrambi. Finale di grande nervosismo all'Olimpico con il Napoli a un passo dalla vittoria ma con l'esterno che dunque lascia i suoi in dieci e mancherà sicuramente col Verona.