Che nervosismo nel finale: tre rossi, il Napoli è in dieci

Che nervosismo nel finale: tre rossi, il Napoli è in dieciTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:21Notizie
di Fabio Tarantino

Noslin per doppio giallo, poi rosso diretto per Marusic e per Mazzocchi dopo un faccia a faccia con Conte costretto a intervenire per placare entrambi. Finale di grande nervosismo all'Olimpico con il Napoli a un passo dalla vittoria ma con l'esterno che dunque lascia i suoi in dieci e mancherà sicuramente col Verona. 