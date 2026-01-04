Ufficiale Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: la nota del club nerazzurro

Contro la Cremonese allo Stadio Zini c'era stata una "tregua" per i tifosi del Napoli, che dopo tanti divieti hanno potuto seguire la squadra anche al di fuori delle mure amiche. Adesso, però, si ricomincia subito con un altro divieto: l'acquisto dei biglietti per il big match Inter-Napoli a San Siro di domenica 11 gennaio non sarà consentito ai residenti in Campania, ad eccezione dei possessori della fidelity nerazzurra "Siamo Noi" (sottoscritta entro il 14 dicembre) e per i soci "Inter Club".

Di seguito il comunicato stampa sul sito ufficiale del club nerazzurro: "In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, l'acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre, oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data".