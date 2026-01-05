Prima pagina

Corriere dello Sport: "Bagarre scudetto, corsa a tre"

Corriere dello Sport: "Bagarre scudetto, corsa a tre"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

"Corsa a tre" così titola il Corriere dello Sport che parla di  “Bagarre scudetto”,  fotografia fedele di un campionato che ha smesso di nascondersi lì in vetta. In cima c’è l’Inter, trascinata da un Lautaro in versione totale, affamata e dominante. Subito dietro, però, rispondono il Milan ed il Napoli.

Il Napoli di Conte è perfetto. Non perfetto nel senso estetico, ma nel significato più caro al suo allenatore: funzionale, feroce, concentrato. La vittoria contro la Lazio è una lezione, prima ancora che un risultato. Zero concessioni, zero fronzoli, identità piena.