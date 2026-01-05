Prima pagina

Tuttosport: "Napoli show. Risse e guai"

di Arturo Minervini

"Napoli show. Risse e guai". Così titola Tuttosport sulla vittoria degli azzurri all’Olimpico con Spinazzola e Rrahmani stendono la Lazio,  Conte però non esulta del tutto. L’infortunio di Neres apre una crepa nel pomeriggio azzurro, riporta l’attenzione su un mercato ancora tutto da decifrare. 