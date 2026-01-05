Prima pagina

Gazzetta dello Sport: “Rullo Napoli, Conte si esalta: eccezionali”

Gazzetta dello Sport: “Rullo Napoli, Conte si esalta: eccezionali”TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

La Gazzetta titola “Interona”. Il Bologna viene travolto, San Siro diventa un monologo e l’Inter si rimette davanti a tutti, prima a più uno, con la sensazione di una squadra che sa esattamente quando accelerare e quando colpire.

Il box laterale è dedicato agli azzurri: “Rullo Napoli, Conte si esalta: eccezionali”.  Il Napoli di Conte parla con la continuità, con l’organizzazione feroce, con quella sensazione di controllo che l’allenatore considera l’unica vera forma di bellezza calcistica.