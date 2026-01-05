Rrahmani da record: nessun centrale ha segnato più di lui dal 2021

Oggi alle 07:30Notizie
di Fabio Tarantino

Amir Rrahmani, autore del secondo gol all'Olimpico di testa su assist di Politano da punizione, è il difensore centrale che ha segnato più gol nelle ultime cinque stagioni di Serie A (11 dal 2021/22 alla stagione in corso). Feeling, come scrive Opta con la statistica relativa al centrale del Napoli. 