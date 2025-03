Che ospite al Maradona! Il Pocho Lavezzi sarà sugli spalti per Napoli-Milan

Il 'Pocho' Ezequiel Lavezzi fa il suo ritorno a Napoli: colui che è stato idolo della piazza partenopea per tanti anni, sarà presente sugli spalti al Maradona per la gara degli azzurri contro il Milan. Come riporta Il Mattino, oltre l'argentino saranno presenti altre due ex bandiere della squadra: i brasiliani Careca e Alemao. Per un big match, grandi ospiti... Si accendono sempre più gli entusiasmi per la partita.

