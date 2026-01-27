Chelsea, score da incubo in trasferta in Champions contro squadre italiane: i precedenti

Il Napoli di Antonio Conte si gioca tutto domani sera alle 21:00, con una missione chiara: evitare che la sfida contro il Chelsea coincida con l’ultima apparizione europea della stagione. Per entrare tra le prime 24 del maxi-girone di Champions League serve una vittoria, un’impresa tutt’altro che semplice considerando l’emergenza in cui versa la rosa azzurra.

A dare fiducia agli azzurri c’è però un dato che sorride: il Chelsea ha uno storico decisamente negativo nelle trasferte di Champions League contro le squadre italiane. I Blues hanno infatti vinto una sola volta nelle ultime nove gare giocate in Italia (un pareggio e sette sconfitte), il 2-0 sul Milan nell’ottobre 2022, perdendo sei delle ultime sette. L’ultimo ko è arrivato proprio in questa edizione, alla sesta giornata, contro l’Atalanta, match perso 2-1 nonostante il vantaggio iniziale. Un precedente che alimenta le speranze del Napoli nella notte decisiva del Maradona.