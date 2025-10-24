Chi al posto di Hojlund? Repubblica: Lucca poco brillante, Conte pensa al falso 9!

Seduta di rifinitura amara per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri perdono Alex Meret per una frattura al metatarso del piede destro, un infortunio che costringerà il portiere allo stop. Brutte notizie anche per Rasmus Hojlund, che non ha superato i fastidi muscolari e sarà costretto al forfait. Una doppia assenza che complica i piani di Antonio Conte in vista dei prossimi impegni.

Secondo quanto riferito da Repubblica nella sua edizione online, il momento poco brillante di Lucca e l’indisponibilità di Hojlund potrebbero spingere il tecnico a una soluzione alternativa nel reparto offensivo. Due i candidati principali per agire da falso nove: Kevin De Bruyne e David Neres. Possibile inoltre un passaggio al 4-4-2, con Scott McTominay pronto ad avanzare a supporto dell’unica punta.