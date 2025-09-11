Chi contro la Fiorentina? Sky: il dubbio più grosso è al centro della difesa

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret lo vedo favorito rispetto a Milinkovic-Savic. Il vero dubbio è in mezzo: Beukema dovrebbe giocare dall'inizio, ma con Juan Jesus o con Buongiorno? Un grande punto interrogativo. Sulla sinistra direi Spinazzola perché non ha fatto male nell'ultima giornata. Olivera è rientrato prima, ma comunque si è sobbarcato un viaggio intercontinentale.

Tra l'altro Spinazzola lo scorso anno segnò un gol importante a Firenze, inoltre è affidabile e nell'ottica della gestione ci sta che giochi lui perché è inevitabile pensare anche al Manchester City. E per questo motivo tengo aperto il ballottaggio Juan Jesus-Buongiorno, visto che il rientro dell'ex Torino va gestito".