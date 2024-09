Chi si rivede: col Palermo chance importante prima di riflettere sul futuro?

Che fine aveva fatto? Era nella rosa ma l'arrivo di David Neres gli aveva tolto vetrina. Ora è il momento di Cyril Ngonge. Domani potrebbe toccare a lui contro il Palermo. L'ex Verona potrebbe far partire della formazione titolare con tanti cambi rispetto alla Juve.

Una chance importante per un giocatore che a fine mercato poteva partire ma che alla fine è rimasto a Napoli nonostante la prospettiva di giocare poco. Magari si troverà per lui una sistemazione a gennaio qualora davvero da qui ai prossimi mesi non dovesse trovare troppo spazio. Nel calcio tutto è possibile e Conte offre chance a tutti. Intanto il belga prova a sfruttare la sua occasione. Lo scorso anno, arrivato a gennaio, fu uno dei pochi a salvarsi. Lo scelse personalmente De Laurentiis che puntò venti milioni per strapparlo all'Hellas. L'arrivo di Conte ha ribaltato qualsiasi gerarchia.