"L'ho scelto io": ADL convinto che Ngonge possa stupire anche con Conte

A tal proposito, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che l'esterno belga resta la grande scommessa del presidente

"L’unica scelta che ho fatto personalmente è stata Ngonge". Lo scorso maggio Aurelio De Laurentiis rivendicava la paternità di portare in maglia Napoli Cyril Ngonge, prelevato dal Verona nello scorso mercato di gennaio e subito capace di inserirsi bene, pur in una squadra con molte difficoltà come quello dello scorso anno.

A tal proposito, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che l'esterno belga resta la grande scommessa del presidente anche in questa stagione con Antonio Conte in panchina. Per Ngonge erano arrivate tante richieste di mercato, ma alla fine il club aveva deciso di trattenerlo fiducioso che sarà capace di ritagliarsi spazio.