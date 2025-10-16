Nuovo stadio al Caramanico: salta conferenza servizi di sabato, il motivo

"Procedimento sospeso" fanno sapere dalla Zes, almeno fino alla prossima settimana, rispetto al progetto dello stadio al Caramanico proposto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nessuna conferenza dei servizi il prossimo 18 ottobre, tutto fermo quindi alle controdeduzioni del patron rispetto alle criticità rilevate sia dal Comune sia dalla Città metropolitana, cioè dal sindaco Gaetano Manfredi. Tra le motivazioni potrebbe esserci la volontà dal Presidente della Zes Giosi Romano di fare da pontiere tra le parti.

Un tentativo di trovare una soluzione in bonis che accontenti sia Manfredi, che non ha mai detto no al Patron dei due scudetti sul Caramanico ma ha chiesto modifiche al progetto, sia De Laurentiis. In seconda battuta lo stop del procedimento per lo stadio al Caramanico potrebbe essere dovuto anche alla riorganizzazione del “Dipartimento per il sud” che coinvolge pienamente la struttura della Zes. Inoltre la recente vendita del Meazza da parte del Comune di Milano a Inter e Milan per il sindaco potrebbe essere un precedente importante per riaprire la partita del Maradona, cioè la vendita dello storico impianto di Fuorigrotta.