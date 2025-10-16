Elmas torna a Torino: 4 gol e la giusta vetrina per tornare al Napoli

La partita degli ex. La sfida dal valore simbolico e speciale. Attesa diversa per Milinkovic-Savic e Buongiorno in vista di Torino-Napoli di sabato pomeriggio per la ripresa del campionato. Il portiere fino a un anno fa difendeva i pali della squadra granata e si esaltava completando il suo percorso di crescita celebrato anche dalle statistiche. Buongiorno ha salutato la Mole l'estate scorsa dopo una vita al Torino dall'età di cinque anni e dopo aver fatto tutta la trafila e indossando già giovanissimo la fascia da capitano in prima squadra.

Per lui quella dell'Olimpico Grande Torino non potrà mai essere una partita come tante. Ci saranno entrambi e, con loro, nel vagone dei ricordi, si sistemerà anche Elmas, il più fresco d'esperienza in granata. Sei mesi in prestito da gennaio dal Lipsia e quattro gol come vetrina per restare in Serie A, ma stavolta tornando al Napoli, il vecchio amore mai dimenticato. Ma anche Torino, seppur per pochi mesi, è stata un'esperienza importante, che ricorda con piacere.

