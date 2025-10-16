Comincia il tour de force e Conte ha già un buon motivo per sorridere

vedi letture

Antonio Conte ritrova il sorriso e, finalmente, l'intera rosa a disposizione a Castel Volturno. Un segnale fondamentale in vista del primo ciclo terribile della stagione azzurra. Eccezion fatta per gli infortunati Rrahmani e Lobotka, tutti gli altri sono a disposizione dell'allenatore salentino, dopo che ieri sono rientrati tutti i nazionali.

Tra la trasferta di sabato a Torino e la gara del 9 novembre a Bologna, il Napoli sarà impegnato in ben sette partite nell'arco di soli 22 giorni. Un vero e proprio tour de force che rende le rotazioni non solo probabili, ma scontate e necessarie per gestire al meglio le energie fisiche e nervose. Conte dovrà attingere a tutto l'organico, dando spazio anche a chi finora si è visto poco, in vista soprattutto del cruciale big match contro l'Inter, in programma sabato 25 al Maradona.