Retroscena Milinkovic: se ne accorsero proprio al Torino

vedi letture

Sarà partita del cuore quella di sabato per Milinkovic-Savic, il gigante che ora vince e fa rilanci da centrocampista per il Napoli. Col Genoa è stato protagonista a suo modo. La sua avventura granata è cominciata giovanissimo, nel 2017, ma solo dal 2021 ha cominciato a giocare con continuità dopo aver girovagato in prestito. In totale ha vissuto quattro stagioni da protagonista migliorando di anno in anno, riducendo al minimo gli errori e lasciandosi apprezzare soprattutto per prodezze, miracoli e piedi da play, vera specialità della casa. Lo scorso anno si è distinto a tal punto da essere inserito tra i migliori portieri della Serie A per statistiche.

Il Napoli lo ha pagato una ventina di milioni e sabato, come per Buongiorno, sarà solo Conte a decidere se affidargli una maglia dal primo minuto oppure rilanciare Meret. Di sicuro, Vanja sta bene (la lombalgia acuta lo aveva costretto a rinunciare alla convocazione con la Serbia) e tornerà a Torino da avversario, da rivale. Un sabato speciale, una partita che non potrà mai essere come tutte le altre. Come per Buongiorno, per cui Torino sarà sempre casa.