Chiffi dà rigore ma il Var s'intromette: penalty tolto a Hojlund!TuttoNapoli.net
Oggi alle 15:54Notizie
di Antonio Noto

Al 41' calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Hien su Hojlund. Interviene però il Var per un decisione che doveva restare di campo, visto una leggera spinta del difensore svedese sull'attaccante azzurro. Dopo la revisione al monitor Chiffi decide di non assegnare il calcio di rigore al Napoli e toglie il giallo a Hien.

