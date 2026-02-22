Gol annullato a Gutierrez! Solo Chiffi vede un fallo di Hojlund

Gol annullato a Gutierrez! Solo Chiffi vede un fallo di HojlundTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:11Notizie
di Antonio Noto

Al 46' gol annullato al Napoli! Gutierrez buca Carnesecchi ma Chiffi fischia fallo in attacco di Hojlund su Hien. Contatto molto leggero senza alcuna spinta da parte dell'attaccante azzurro. L'arbitro non fischia subito ma solo dopo la rete interviene ed annulla il raddoppio del Napoli.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.