Ci aveva pensato il Napoli, ora va alla Juventus: l'attaccante torna in Italia
(ANSA) - TORINO, 01 FEB - La Juventus ha chiuso il primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato, Jeremie Boga vestirà la maglia bianconera. L'attaccante, classe 1997 e di proprietà del Nizza, è già arrivato sotto la Mole e si è presentato al J Medical, mentre i suoi compagni si preparano ad affrontare il Parma nel posticipo delle 20.45 al Tardini.
Per l'ivoriano si tratta di un ritorno in Italia dopo l'esperienza al Sassuolo dal 2018 al 2022 e la stagione vissuta all'Atalanta nel 2022-2023. Il ds Ottolini ha centrato il suo primo colpo in entrata da quando si è insediato nella dirigenza della Juve, la trattativa lampo andata a buon fine nella notte si è conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. (ANSA).
