Cies - Italia 75° campionato al mondo per giovani utilizzati: Napoli tra le meno 'verdi'

L'Italia non è un paese per giovani e il calcio ne è lo specchio. Uno studio condotto dal CIES sull'impiego dei calciatori Under 21 in 93 massimi campionati in tutto il mondo pone la Serie A al 75° posto a pari punti con la Super League greca, con un 7,7% di Under 21 impiegati. Tuttavia c'è chi ha fatto di peggio, come la Liga spagnola (7%) e soprattutto quella turca con appena il 3,7%. Lega più "verde" quella slovacca, con il 29% dei giocatori sotto i 21 anni di età, seguita da quella neozelandese e irlandese col 28.8%. Restando ai tornei più rilevanti si distingue l'Eredivisie olandese (27.9%), la Pro League belg (17,6%), La Ligue 1 francese (15%). Meglio di noi anche Bundesliga tedesca (9,8%) e Premier League inglese (8,5%).

Veniamo ai club: la squadra baby per eccellenza è quella delle riserve del Wellington Phoenix, che militano nel campionato neozelandese (la squadra senior gioca nella A-League australiana). Il 93,3% è Under 21. Al secondo posto, nomen omen, i Young Lions (Singapore) con l'81,1% e completa il podio l'University College Dublin (Irlanda) col 78%. Cercando una rappresentante dei maggiori 5 tornei europei, troviamo al primo posto il Lille col 32,2% mentre vi sono quattro squadre che non hanno impiegato Under 21: Levante, Crystal Palace, Union Berlino e Sheffield United). E le italiane? Questa la classifica:

1) Genoa 19,2%

2) Milan 15,5%

3) Bologna 14,9%

4) Sassuolo 12,2%

5) Roma 11,1%

5) Fiorentina 11,1%

7) Parma 10,6%

8) Brescia 10,3%

9) Sampdoria 9%

10) Cagliari 8,4%

11) Hellas Verona 8,2%

12) Juventus 7,9%

13) Inter 5,3%

14) SPAL 5%

15) Napoli 2,8%

16) Atalanta 0,9%

17) Torino 0,5%

18) Lazio 0,4%

19) Udinese 0,3%

20) Lecce 0,1%