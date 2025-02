Cimeli di Maradona, barca a tema e lo sterzo della Panda: quanto Napoli nella tenuta di Spalletti

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, il giornalista di TMW Raimondo De Magistris ha raccontato alcuni retroscena sulla visita alla tenuta di Luciano Spalletti in Toscana: “La ‘Spalletti Experience’ è stata molto bella, Spalletti produce un vino eccellente, che ci ha fatto assaggiare. È in provincia di Firenze ma al confine con Pisa, Montaione, 50 ettari di terra dove c’è tutto il mondo di Spalletti. Mi ha colpito che ci siano tutti i ricordi della sua vita, non solo sportiva. C’è il suo mondo, una collezione di maglie fantastica, una collezione di vini impressionanti. Spalletti mi ha anche raboccato il piatto, c’era da fare il secondo giro.

C’è una sorta di adorazione nei confronti di Maradona, c’è un’ala a parte con tutti i suoi cimeli. Careca gli portò una maglia autografata dell’anno del secondo Scudetto. Nel laghetto c’è un’imbarcazione a tema Napoli, c’è anche lo sterzo della Panda che gli fu rubato. Articoli di giornali, foto: stiamo parlando di un museo a cielo aperto“.