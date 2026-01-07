Clamoroso al Maradona! Verona avanti 2-0: raddoppio su rigore dopo l'intervento del VAR
Al 27' il Veona raddoppia su calcio di rigore trasformato da Orban. Al 22' Sugli sviluppi di una rimessa laterale Buongiorno tocca nettamente il pallone con la mano, il Verona ferma il gioco e dopo il check del VAR l'arbitro va al monitor e concede il penalty. Dal dischetto Orban tira angolato alla destra di Milinkovic-Savic che intuisce ma non ci arriva. Verona avanti clamorosamente 2-0.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
