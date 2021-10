Clamoroso errore di Orsato: dà subito rigore e ignora il gol regolare di Abraham

Episodi da VAR nell'area della Juventus dove al 41' succede di tutto: azione convulsa, partita da una palla persa da Chiellini. Palla di Abraham per Mkhitaryan ma la giocata di Danilo lo rimette in gioco. In area, intervento su Abraham e poi anche di Szczesny su Mkhitaryan: l'inglese poi riesce a segnare ma Orsato ha già fermato il gioco. Clamoroso errore dell'arbitro che invece di concedere il vantaggio alla Roma interrompe subito il gioco. Dopo il VAR concede il rigore: dal dischetto però Veretout si fa parare il tiro da Szczesny e il risultato non cambia.