Clamoroso in Qatar: Mancini campione con l'Al Sadd da una settimana per errore

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L’Al-Sadd di Roberto Mancini aveva festeggiato appena una settimana fa il 19° titolo nazionale, convinto di aver ormai chiuso i conti in campionato.

Incredibile quanto accaduto in Qatar. L’Al-Sadd di Roberto Mancini aveva festeggiato appena una settimana fa il 19° titolo nazionale, convinto di aver ormai chiuso i conti in campionato. La squadra dell’allenatore italiano era infatti in vetta con 42 punti e con un vantaggio ritenuto ormai decisivo. Tutto, però, è cambiato dopo un clamoroso errore regolamentare avvenuto in un’altra partita, che ha riaperto improvvisamente la corsa al titolo.

Ricorso accolto e spareggio nell’ultima giornata

Lunedì scorso l’Al-Shamal aveva perso 0-2 contro il Qatar SC, risultato che aveva consegnato matematicamente il campionato all’Al-Sadd. Successivamente, però, è emersa una violazione del regolamento durante quella gara: “Se uno dei sei giocatori stranieri professionisti in campo riceve un cartellino rosso, uno dei cinque giocatori qatarioti (o residenti) in campo non può essere sostituito con un altro giocatore straniero e la squadra deve proseguire la gara con cinque stranieri. L’articolo 61/1/b stabilisce che un club sarà punito con la sconfitta a tavolino e una multa non superiore a 100.000 riyal qatarioti se commette qualsiasi violazione delle norme di partecipazione previste dai regolamenti della federazione durante una partita”. Il ricorso dell’Al-Shamal è stato accolto e il ko per 0-2 è diventato un successo per 3-0 a tavolino. Così il distacco dall’Al-Sadd si è ridotto a soli due punti, rendendo decisivo lo scontro diretto dell’ultima giornata proprio tra le due squadre, con il titolo ancora tutto da assegnare.