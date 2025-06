Clamoroso Nazionale, Sky: perde quota anche il nome di Pioli!

Dopo il no di Claudio Ranieri, che rinuncia alla Nazionale restando solo consulente dei Friedkin a Roma, rischia di sfumare anche Stefano Pioli per la nazionale. Secondo Sky Sport, infatti, si allontana anche l'ex allenatore del Milan per sostituire Spalletti. Ranieri proprio questa mattina aveva comunicato alla Figc il suo no per la parola data alla Roma che comunque non si era opposta.

"Perde quota il nome di Stefano Pioli come successore di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale Italiana, in vista delle qualificazioni per il Mondiale 2026 e non solo. Dopo la rinuncia all’incarico da parte di Claudio Ranieri, che ha preferito mantenere la parola data alla Roma e rispettare l’incarico dirigenziale con i giallorossi, si va dunque verso altre scelte. Ancora nulla di concreto, ma le decisioni potrebbero e dovrebbero portare verso altre direzioni anche da Stefano Pioli, ancora sotto contratto con l’Al Nassr e fortemente cercato dalla Fiorentina per sostituire Palladino", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.