CLASSIFICA - Due vittorie su due: il Napoli aggancia Lazio e Inter in vetta

Il Napoli nel finale passa sul campo del Genoa. 2-1 il punteggio finale in favore degli azzurri, che agganciano così Lazio e Inter in testa alla classifica a punteggio pieno. Secondo ko invece per il Genoa, che resta in fondo alla classifica. Si muove invece la classifica della Sampdoria: 0-0 sul campo del Sassuolo e primo punto per i blucerchiati di D'Aversa. I neroverdi invece salgono a quota 4 punti, gli stessi di Udinese, Bologna e Atalanta. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 6

Inter 6

Napoli 6

Udinese 4

Bologna 4

Atalanta 4

Sassuolo 4

Roma 3*

Milan 3*

Fiorentina 3

Empoli 3

Spezia 1

Juventus 1

Cagliari 1*

Sampdoria 1

Salernitana 0*

Torino 0

Genoa 0

Hellas Verona 0

Venezia 0

* una partita in meno