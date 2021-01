CLASSIFICA - Il Milan allunga in vetta: Inter a -4, Napoli a -12

Si rialza subito il Milan dopo lo stop contro la Juventus nell’ultimo turno. I rossoneri battono senza grossi affanni il Torino e consolidano così il loro primato in classifica, che rimarrà tale almeno per un altro turno. La formazione allenata da Stefano Pioli si porta a 40 punti, momentaneamente a +4 sull’Inter e +10 sulla Juventus. Notte fonda, invece, per il Torino che resta terzultimo con soli 12 punti conquistati.

Milan 40**

Inter 36

Roma 33

Atalanta 31

Juventus 30*

Sassuolo 29

Napoli 28*

Lazio 25

Hellas Verona 24

Benevento 21**

Sampdoria 20

Bologna 17*

Udinese 16*

Fiorentina 15

Genoa 14*

Cagliari 14

Spezia 14

Torino 12**

Parma 12

Crotone 9

* Una partita in meno

** Una partita in più