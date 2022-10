CLASSIFICA - La Juve prova a risalire: con una gara in più è settima a -7 dal Napoli

GIOVANILI ALASTUEY SHOW: PRIMO GOL IN PRIMAVERA PER L'EX STELLINA DEL BARCELLONA La Primavera del Napoli ieri al Piccolo di Cercola ha battuto 4-1 la Salernitana nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera La Primavera del Napoli ieri al Piccolo di Cercola ha battuto 4-1 la Salernitana nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera LE ALTRE DI A DIFESA, CONTROPIEDE E LA JUVE RIFILA COSÌ UN POKER ALL'EMPOLI: DECISIVI DUE CALCI D'ANGOLO Migliora la Juventus di Massimiliano Allegri. Contro l'Empoli arriva una vittoria rotonda, convincente, senza subire granché. Difesa, senza affanni, e contropiede, con la sensazione di essere sempre in controllo. Due i gol da calcio d'angolo che cambiano il... Migliora la Juventus di Massimiliano Allegri. Contro l'Empoli arriva una vittoria rotonda, convincente, senza subire granché. Difesa, senza affanni, e contropiede, con la sensazione di essere sempre in controllo. Due i gol da calcio d'angolo che cambiano il...