CLASSIFICA - Mondiale per Club, il ranking UEFA per l'ammissione: la posizione del Napoli

La FIFA ha ufficializzato i criteri per partecipare alla prossima Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La FIFA ha ufficializzato i criteri per partecipare alla prossima Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Per i club europei, dato che la UEFA ha un sistema di coefficienti per club già esistente, gli attuali principi metodologici preesistenti per il calcolo del coefficiente in relazione alle partite della sola Champions League saranno eccezionalmente applicati per determinare la classifica dei club europei per il prossimo Mondiale per Club.

Come si assegnano i punti:

- 2 punti per una vittoria

- 1 punto per il pareggio

- 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

- 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

- 1 punto per l'avanzamento a ogni fase successiva della competizione.

In base ai principi di accesso approvati e ai risultati delle rispettive competizioni continentali per club, i seguenti club sono già pronti a partecipare

La classifica attuale in base al ranking UEFA

Bayern Monaco (Germania) – 100 punti

PSG (Francia) – 77 punti

Inter (Italia) – 74 punti

Borussia Dortmund (Germania) – 67 punti

Porto (Portogallo) – 66 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti

Lipsia (Germania) – 61 punti

Barcellona – 55 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti

Juventus – 47 punti; — ultima qualificata

Siviglia – 42 punti

Napoli – 41 punti

Milan – 41 punti

Salisburgo – 40 punti

Ajax – 39 punti

Shakhtar – 35 punti

Lazio – 33 punti