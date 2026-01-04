CLASSIFICA - Napoli secondo a -1 dal Milan: Roma e Juve ora sono a -4

CLASSIFICA - Napoli secondo a -1 dal Milan: Roma e Juve ora sono a -4
Oggi alle 14:31Notizie
di Fabio Tarantino

Seconda vittoria di fila per il Napoli in campionato. Azzurri ora secondi a 37 punti a -1 dal Milan. Scavalcato l'Inter in campo stasera col Bologna. Staccata la Juve or adistante 4 punti, così come la Roma. Entrambe sono ferme a 33 punti. Ecco la nuova classifica: 

Milan 38 
Napoli 37
Inter 36
Juventus 33
Roma 33
Como 30
Bologna 26
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23 
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Parma 18
Cagliari 18
Lecce 17
Genoa 15
Verona 12
Pisa 12
Fiorentina 9