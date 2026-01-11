CLASSIFICA - Niente allungo per l'Inter: ll Napoli resta in corsa a -4

Oggi alle 22:45Notizie
di Antonio Noto

Missione compiuta per il Napoli, che esce imbattutto da San Siro nonostante per due volte sia andato sotto contro l'Inter. Ci pensa Scott McTominay con una doppietta e recuperare alle due reti firmate da Dimarco e Calhanoglu su calcio di rigore. Gli azzurri restano a 4 punti dai nerazzurri, terzi ad un punto di distacco dal Milan. Di seguito la classsifica aggiornata di Serie A.