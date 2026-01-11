CLASSIFICA - Niente allungo per l'Inter: ll Napoli resta in corsa a -4

Missione compiuta per il Napoli, che esce imbattutto da San Siro nonostante per due volte sia andato sotto contro l'Inter. Ci pensa Scott McTominay con una doppietta e recuperare alle due reti firmate da Dimarco e Calhanoglu su calcio di rigore. Gli azzurri restano a 4 punti dai nerazzurri, terzi ad un punto di distacco dal Milan. Di seguito la classsifica aggiornata di Serie A.