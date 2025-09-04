Come cambia il Napoli con Hojlund? C'è una grande differenza con Lucca

Le differenze tra Lukaku, ma anche Lucca, e Hojlund sono talmente evidenti che è superfluo elencarle. Lo scrive Sportmediaset in cui focus tattico con le differenze tra le varie punte azzurro e il gioco di Conte che ora potrebbe anche subire delle modifiche. "Il danese non è un attaccante fisico, non fa a sportellate con i difensori avversari, non si fa particolarmente notare nel gioco aereo e, sicuramente, non è statico. Anzi.

Si muove molto sul fronte offensivo, ama allargarsi sulle fasce, aggredisce gli spazi cercando la profondità e dialoga con i compagni in velocità e negli spazi stretti. Insomma, è certamente più tecnico dei due citati compagni, ma dà meno punti di riferimento alla squadra. Per capirci: per servire Lukaku non era necessario nemmeno alzare la testa. Era lì, lo sapevi. Con Hojlund sarà necessariamente diverso".