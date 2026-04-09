“Come si fa a prendere un gol del genere?”, la reazione di Allegri alla rete di Politano
Lo speciale Bordocam di Dazn ha svelato il dietro le quinte di Napoli-Milan, mostrando dialoghi e reazioni chiave, tra cui il gol decisivo segnato al 79’ da Matteo Politano, che ha scatenato l’esplosione di gioia al Maradona, con un’esultanza sfrenata anche di mister Conte. “Come si fa a prendere un gol del genere?”, si chiede nel frattempo Massimiliano Allegri, che dallo schermo rivede immediatamente la rete insieme al suo staff in panchina.
Le indicazioni di Conte e la gioia finale
Durante la partita, Conte non smette di caricare i suoi giocatori. “Non molliamo!”, urla a Frank Anguissa e McTominay, mentre a Kevin De Bruyne lancia un altro segnale importante: “Kevin, we go to press”. Alla fine arriva il triplice fischio, con la gioia finale del Napoli e il sorpasso in classifica, suggellando così la quinta vittoria consecutiva in campionato.
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