Ufficiale Como-Napoli, biglietti in vendita da venerdì: info e prezzi per settore ospiti

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I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di venerdì 24 aprile 2026, on line e presso i punti vendita, sul sito web tickets.comofootball.com.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Como-Napoli, in programma sabato 2 maggio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Sinigaglia di Como, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di venerdì 24 aprile 2026, on line e presso i punti vendita, sul sito web tickets.comofootball.com.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania; l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è riservato ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 1 maggio 2026.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: