Ufficiale Sedotto e abbandonato dal Napoli, Italiano va in Turchia: è il nuovo allenatore del Besiktas

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Vincenzo Italiano va al Besiktas: c'è l'annuncio ufficiale del club turco. Prima esperienza all’estero per l’allenatore ex Bologna

Prima esperienza su una panchina estera per Vincenzo Italiano. Il tecnico classe 1977, dopo aver risolto il proprio contratto con il club rossoblù, era alla ricerca di una nuova sfida di alto livello. Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane c’era anche quella legata al Napoli, ma la società partenopea ha poi deciso di virare su Massimiliano Allegri. Sfumata dunque l’opzione azzurra, l’allenatore nato a Karlsruhe, in Germania, è ora pronto a misurarsi con un’esperienza completamente nuova, lontano dalla Serie A. L’ex tecnico di Fiorentina e Bologna è infatti il nuovo allenatore del Besiktas, che proprio in questi minuti ne ha dato l’annuncio ufficiale.

L’annuncio ufficiale del Besiktas e il contratto fino al 2028

“Il Besiktas ha raggiunto un accordo con l’esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di tecnico della prima squadra. Il contratto è stato firmato fino al termine della stagione 2027/2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo”.