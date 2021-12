Conference League, la Roma vince a Sofia 3-2, pari del Bodo e giallorossi primi. Tutti i verdetti

A Sofia la Roma batte 3-2 il CSKA nell'ultimo match di Europa League. Vittoria meritata dei giallorossi, con qualche brivido nel finale, decisa dalle reti di Abraham al 15, Mayoral al 34', Abraham al 53'. Le reti bulgare nell'ultimo quart'ora con Catakovic al 75' e Wildschut al 93'. Grazie a questo successo e al contemporaneo pareggio del Bodo/Glimt contro lo Zorya la squadra di Jose Mourinho ha chiuso il suo girone di Conference League al primo posto, staccando il pass per gli ottavi di finale.

Oltre a definire il primo posto della Roma, le partite di Conference League disputate alle 18.45 e alle 21 hanno emesso altri verdetti. Di seguito il quadro completo:

GRUPPO A

Risultati

Alashkert-Maccabi tel Aviv 1-1

78' Boljevic, 90' Almog (M)

LASK-HJK 3-0

41' Balic, 64' Nakamura, 81' Gruber

CLASSIFICA

LASK 16 (qualificato agli ottavi)

Maccabi 11 (agli spareggi)

HJK 6

Alashkert 1

GRUPPO B

Risultati

Gent-Flora 1-0

51' Bruno

Partizan-Anorthosis 1-1

20' Milovanovic, 33' rig. Christodoulopoulos (A)

CLASSIFICA

Gent 13 (qualificato agli ottavi)

Partizan 8 (agli spareggi)

Anorthosis 6

Flora 5

GRUPPO C

Risultati

CSKA Sofia-Roma 2-3

15' e 53' Abraham, 35' Mayoral, 75' Catakovic (C), 93' Wildschut (C)

Zorya-Bodo/Glimt 1-1

18' Nazaryna, 67' aut. Vernydub (B)

CLASSIFICA

Roma 13 (qualificata agli ottavi)

Bodo/Glimt 12 (agli spareggi)

Zorya 7

CSKA Sofia 1

GRUPPO D

Risultati

AZ Alkmaar-Randers 1-0

87' Oosting

Cluj-Jablonec 2-0

45' e 83' Debeljuh

CLASSIFICA

AZ Alkmaar 14 (qualificato agli ottavi)

Randers 7 (agli spareggi)

Jablonec 6

Cluj 4

GRUPPO E

Feyenoord-Maccabi Haifa 2-1

38' Dessers, 65' Nelson, 91' David (M)

Union Berlino-Slavia Praga 1-1

50' Schranz, 64' Kruse (U)

CLASSIFICA

Feyenoord 14 (qualificato agli ottavi)

Slavia Praga 8 (agli spareggi)

Union Berlino 7

Maccabi Haifa 4

GRUPPO F

Copenhagen-Slovan Bratislava 2-0

30' Wind, 53' Hojlund

PAOK-Lincoln 2-0

17' Zivkovic, 55' Schwab

CLASSIFICA

Copenhagen 15 (qualificato agli ottavi)

PAOK 11 (agli spareggi)

Slovan Bratislava 8

Lincoln 0

GRUPPO G

Vitesse-Mura 3-1

4' Buitink, 35' Openda, 40' Hulsman, 82' Marosa (M)

Tottenham-Rennes RINVIATA

CLASSIFICA

Rennes 11 * (qualificato agli ottavi)

Vitesse 10

Tottenham 7 *

Mura

* una partita in meno

GRUPPO H

Basilea-Qarabag 3-0

33' Arthur Cabral, 62' Kasami, 74' Ndoye

Omonia-K. Almaty 0-0

CLASSIFICA

Basilea 14 (qualificata agli ottavi)

Qarabag 11 (agli spareggi)

Omonia 4

K. Almaty 2