Contatto Conte-ADL prima del tweet, Mediaset: ampie garanzie, anche sul mercato

Una lunga chiamata di circa due ore ha preceduto il messaggio presidenziale via social: protagonisti De Laurentiis, Conte e il ds Manna. Un confronto proficuo - rivela Sport Mediaset - durante il quale l’allenatore ha ribadito i problemi che affliggono il Napoli ricevendo, però, rassicurazioni sui metodi di lavoro e sugli interventi di mercato. Per gennaio è previsto un rinforzo immediato, da ufficializzare a inizio finestra invernale, e un secondo acquisto di livello.

Conte, di ritorno a Napoli, domani riprenderà gli allenamenti con i giocatori rimasti a Castel Volturno, ai quali chiederà cuore, determinazione e totale dedizione alla causa. Non è previsto un incontro di persona con De Laurentiis, poiché i due si sentono quotidianamente. Il presidente, che avrebbe dovuto rientrare a Napoli, resterà invece a Roma. Conte e il Napoli proseguiranno insieme con rinnovata energia fino a fine stagione, quando valuteranno se continuare ancora o separarsi in modo consensuale. Conte ha un altro anno di contratto.