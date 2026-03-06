Conte cambia all'intervallo: problemi per Vergara, riecco Anguissa!

Primo cambio del Napoli all'intervallo. Si ferma Antonio Vergara e torna in campo Frank Zambo Anguissa. Il classe 2003 ha accusato un problema alla pianta del piede e per questo Antonio Conte ha preferito lasciarlo in panchina al termine dei primi 45 minuti. Per il camerunense è il ritorno in campo dopo il lungo infortunio muscolare. Elmas prende la posizione di trequartista di destra lasciata dal napoletano.

