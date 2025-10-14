Conte, corsa contro il tempo: squadra al completo solo a pochi giorni dal Torino

Oggi alle 16:20
Notizie
di Fabio Tarantino

Solo da domani gli ultimi calciatori impegnati con le rispettive nazionali torneranno a Castel Volturno. Si tratta degli italiani che saranno in campo questa sera. Agli azzurri di Gattuso impegnati contro Israele si unirà anche Marianucci, in campo oggi con l'Under 21 di Baldini. Questo vorrà dire che Conte avrà la squadra al completo solo a pochi giorni dalla gara di sabato pomeriggio all'Olimpico Grande Torino contro la formazione allenata da Baroni.

Le scelte legate all'undici che partirà titolare per la prossima di campionato saranno ovviamente legate a quello che è lo stato di forma dei calciatori a disposizione di Antonio Conte, al netto degli infortunati che non potranno prendere parte al match, come Lukaku e come Rahmani che salterà anche la partita di sabato. 