Conte ha un asso nella manica: l'esordio è vicino, cambierà il Napoli?

Sono tanti i giocatori che scalpitano e che non vedono l'ora di cominciare la propria avventura al Napoli. Tra questi c'è anche Miguel Gutierrez, ex Girona, reduce dall'intervento di pulizia alla caviglia destra, 10 luglio, ma ormai pronto e clinicamente guarito. Ha anche messo minuti nelle gambe la scorsa settimana nell'allenamento congiunto con l'Avellino. Tra Fiorentina e City potrebbe subito toccare a lui. Sarà un valore aggiunto per Conte sulla corsia di sinistra con il suo piede educato e la sua predisposizione ai cross e agli assist.

Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo.