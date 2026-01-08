Conte ha urlato al 4° uomo dopo il gol di Di Lorenzo: il retroscena del bordocampista Dazn

vedi letture

Federico Sala, giornalista di Dazn e bordocampista di Napoli-Verona, è intervenuto a Radio Napoli Centrale: “Nel post partita Conte sorrideva quando ha rivisto le immagini, la tematica è duplice: il primo riferimento è sui falli di mano, come al gol annullato a Hojlund. Io sono dell'idea che un conto è segnare con le mani e un altro è quando il pallone sbatte sulla mano; poi si fatica ad interpretare una linearità con le tante scelte del VAR. Il calcio non è come il tennis, la pallavolo, che sono molto più schematici. Ma ci deve essere un recinto di interpretazioni. Dopo il gol di Di Lorenzo, Conte in modo ironico ha risposto al quarto uomo gridando "annullateci anche questo". Al netto dei gol annullati, ti viene di esultare con ironia e rabbia. È legittimo, è una fase transagonistica. Vista la situazione al Napoli servirebbe un giocatore in qualsiasi posizione, guardando la panchina contro il Verona c'erano giocatori della Primavera e pochi altri per cambiare la partita.

Raspadori? Da quello che so io stanno spingendo tanto per farlo tornare a Napoli. La questione è il mercato a saldo zero. Il Napoli dovrebbe far uscire 6,5 milioni di stipendi per inserirlo in rosa. Hojlund ha caratteristiche differenti, idem Lukaku. Raspadori sarebbe il classico giocatore da prima punta o da sotto-punta. Conte se potesse portarlo lo farebbe subito. Inter-Napoli si gioca a San Siro, ci sono tanti fattori e tante variabili, ma il Napoli contro il Verona ha fatto una partita strana e non era scontato andarla a prendere. Più che due punti persi, è un punto strappato. Questo punto magari darà tanto al campionato. Per me il Napoli farà una grande partita contro l'Inter, difficilmente ha sbagliato questi appuntamenti quest'anno. Chiaro che non arriva nelle migliori condizioni, ma può fare risultato pieno”.